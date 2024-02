The Boys Stagione 4 | la data d’uscita ora è ufficiale!

The Boys, Stagione 4: annunciata la data di uscita dei nuovi episodi della serie Amazon Prime Video

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Alla fine Amazon Prime Video si è deciso a rivelarci finalmente ladella4 di Thee il primo giorno saranno già disponibili i primi tre episodi! Ci siamo finalmente. Amazon Prime Video aveva già accennato ad alcuni dettagli sulla trama e unagenerica. Adesso, però, la serie ha finalmente unaufficiale, ovvero il 13 giugno 2024. Non manca molto quindi per scoprire come porteranno avanti la storia e cosa succederà ai due team guidati da Butcher per i Thee Patriota per i 7. Il primo giorno di pubblicazione usciranno i primi tre episodi, per poi pubblicare un episodio a settimana fino al gran finale della quarta, ovvero giovedì 18 luglio ...