Sussidio Mensile per chi ha un Isee con questo importo | corri subito a richiederlo La cifra record

Gioia per gli ISEE entro 20.221 euro: arriva il sussidio mensile da oltre 400 euro, chiedilo immediatamente - Abruzzo ...

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Governo, in accordo con i Comuni, ha vagliato un ulterioreper chi ha un certoe nessuna indennità. Nuovo indennizzo per le madri – ileredellacitta.comIl Governo pensa ancora una volta alle fasce di contribuzione più limitanti. Ora è il momento di serrare le fila: tante cose sono state dette in merito alla situazione dei meno abbienti, ma la volontà degli indennizzi non è mai mancata.perchè il problema della povertà relativa esiste e ci sarà sempre: il modo in cui combatterla, per cercare di arginarla, fa la differenza fra un Governo e l’altro. Meloni aveva promesso novità importanti rispetto ai limiti. Le soglie più basse avrebbero avuto diritto a ulteriori incentivi con cui fare i conti. Tra il dire e il fare, c’è di mezzo una Legge di ...