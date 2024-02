Stop alle limitazioni anti-smog nella Bergamasca da venerdì 23 febbraio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) IL PROVVEDIMENTO. Le mutate condizioni meteo hanno favorito la dispersione delle sostanze inquin, in particolare delle polveri sottili. Le misure restano in vigore in sette province lombarde.

Milano terza città peggiore al mondo per inquinamento , Sala si ribella : “Rilevazioni fatte da un ente privato” Scattano le misure anti smog in gran parte della ... (tpi)

I più contrari sono ungheresi e rumeni, tra gli italiani per lo stop il 38% L’ Europa , come già in passato, è molto divisa sugli aiuti militari ... (termometropolitico)

Nuove linee guida per la scuola: stop cellulari ad elementari e medie anche per studio: Stretta su telefonini e tablet alle elementari e medie: il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, anticipa al Foglio le nuove linee guida per la scuola. E dunque nelle prossime linee-guida del ... msn

In Europa è sempre preferita l’auto termica, Bev solo a un certo prezzo: Mentre si attende la nuova politica europea 2024, che potrebbe ritardare lo stop alle auto termiche negli anni Trenta, gli europei vedono ancora proprio le auto […] ... missionline

Stop alle licenze stagionali, tassisti sospendono lo sciopero: Stop alla rivolta e allo sciopero dei tassisti cagliaritani programmato per domani, venerdì 23 febbraio. Il Comune ha deciso: via libera solo al bando per le 18 licenze fisse, ma non alle contestate ... ansa