(Di giovedì 22 febbraio 2024) Atac,C a: apertura innellafra San. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Fermata dellaC (credits Comitato) – IlCorrieredellacittà.comC ainstamani parte della linea. La causa è da rintracciare, da quanto si apprende, ad un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto come precisato da Atac in una nota. Il tratto urbano della lineaC interessato è stato quello da Sanche oggi pertanto ha aperto condi ...

Lo comunica Atac "Per un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto, il tratto urbano della linea metro C da San Giovanni a Giardinetti ... (sbircialanotizia)

Metro C Roma, aperta in ritardo (di oltre un’ora) la tratta San Giovanni Giardinetti: cosa è successo: Metro C a Roma, aperta in ritardo stamani parte della linea. La causa è da rintracciare, da quanto si apprende, ad un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto come ... ilcorrieredellacitta

È il giorno di Roma – Feyenoord, Capitale blindata: mille agenti contro il pericolo hooligans: Almeno un centinaio di olandesi ha deciso infatti di imbarcarsi in aereo da Rotterdam per venire a guardare il match di ritorno di Europa League direttamente a Roma, magari un qualche pub del centro ... terzobinario

Roma, apertura in ritardo metro C nella tratta fra San Giovanni e Giardinetti: "Per un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto, il tratto urbano della linea metro C da San Giovanni a Giardinetti apre con oltre un’ora di ritardo". Lo comunica ... adnkronos