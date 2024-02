(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lasui luoghi del lavoro è un tema troppo importante, sul quale non ci si può dividere, occorre «lavorare tutti insieme». Suonano come una promessa, macome...

Inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare, ripenalizzazione delle sanzioni in materia di ... (lanazione)

Inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare, ripenalizzazione delle sanzioni in materia di ... (quotidiano)

La sicurezza sui luoghi del lavoro è un tema troppo importante, sul quale non ci si può dividere, occorre «lavorare tutti insieme». Suonano come una ... (ilmessaggero)

Cantieri, stretta sulla sicurezza: codice degli appalti pubblici anche per i grandi lavori dei privati: Aumenteranno le ispezioni per scovare il lavoro nero nei cantieri, le attuali sanzioni amministrative saranno inasprite e torna la fattispecie penale in materia di appalto, subappalto e ... ilmattino

Sicurezza fantasma. Tre cantieri su quattro risultano irregolari. Stretta sul lavoro nero: La ministra Calderone promette sanzioni più severe anche sui subappalti. In caso di gravi violazioni può scattare l’interdizione fino a cinque anni. Il Guardasigilli Nordio frena sul reato di omicidio ... quotidiano

La presidente dei costruttori Brancaccio: “Fermiamo i subappalti, gli operai chiedano sicurezza”: uno stop alla catena infinita dei subappalti e una stretta alle piccole aziende improvvisate proliferate nel biennio d’oro del Superbonus. «Oggi chiunque può andare in Camera di commercio, registrare ... laprovinciapavese.gelocal