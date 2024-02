Barcellona | Xavi | «Questa sera meritavamo la vittoria…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Hernandez, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine del match di Champions contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «C'è un po' di tristezza, dopo l'1-0 il Napoli si è svegliato peròè la Champions League. Se c'era una squadra che meritava di vincereera il. La squadra mi è piaciuta molto in entrambi i reparti, sia davanti che in difesa. Se mi mancherà il? Sicuramente, ma la decisione è stata presa e non tornerò indietro. Penso sia la decisione corretta per il club».