Axa chiude il 2023 con un utile di circa 7 | 2 miliardi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Axailcon unnetto in crescita del 42% a 7,19di euro. L'sottostante batte le stime e si attesta a 7,60di euro, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente. La compagnia assicurativa francese distribuirà un dividendo di 1,98 euro euro e lancerà un riacquisto di azioni proprie fino a 1,6di euro. I ricavi salgono dello 0,9% a 102,74di euro. I ricavi Vita e Salute sono stati 48,06(-2,9%), quelli da asset management 1,56(-2%). La solvency II si attesta al 227%. Combined ratio danni e infortuni 93,2%. Axa ha conseguito "ottimi risultati nel, che riflettono la continua esecuzione della sua strategia", afferma il ceo ...

