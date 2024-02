Va in ospedale per un malore | dalla tasca gli cade mezzo etto di cocaina | arrestato

Un Neonato di 10 mesi nell?aprile 2021 è morto in una sala operatoria dell? ospedale Regina Margherita di Torino - eccellenza della sanità italiana - ... (leggo)

Una bambina di due anni è stata ricoverata nell' ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce , dov'era stata accompagnata dai genitori per alcuni ... (fanpage)

Nasce il servizio di radioterapia all’Ospedale di Civitavecchia: “A seguito di una mia interrogazione, illustrata questa mattina in Consiglio, la Giunta regionale ha confermato la realizzazione del servizio di radioterapia presso l’ospedale di Civitavecchia ...

Cade dalla scala, giovane operaio portato in ospedale: oltre a un'ambulanza dell'associazione Gau e agli ispettori del nucleo Psal dell'Asl per le indagini del caso. Il giovane è stato valutato dal medico sul posto da codice giallo e così è stato ...

A Roma arriva la pasticceria per chi ha problemi di diabete e obesità: “L’idea è nata un anno fa durante un congresso medico che si è svolto a Napoli- prosegue Unfer- in quell’occasione è stato fatto assaggiare a 200 medici, per la prima volta ... a partire dagli ...