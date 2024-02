Pietro Genovese va a processo per evasione dai domiciliari

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è il ragazzo che è stato già condannato per aver travolto e ucciso nel dicembre del 2019 Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli lungo corso Francia, a Roma, passando con il semaforo rosso. Oggi per il 24enne arriva un’altra brutta notizia perché il gip del tribunale capitolino ha deciso di rinviarlo nuovamente a giudizio con l’accusa di essere evaso dagli arresti.Leggi anche:, l’indignazione del papà di Gaia, la ragazza uccisa: “Non sappiamo come sconterà la pena” Come hanno beccatoCome appena accennato,, che è figlio del noto regista Paolo, è stato già condannato a scontare una pena di cinque anni e quattro mesi per l’omicidio stradale di due ragazze: ...

"Non c'è alcuna immagine delle telecamere a circuito chiuso di Pietro Genovese mentre esce di casa. Non c'è prova dell'evasione", ha detto in aula l'avvocato Gianluca Tognozzi, difensore di Genovese.