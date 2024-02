Marco Carta e l’accusa infondata del furto di magliette | “Nessun collega mi è stato vicino È difficile esporsi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Era il 2019 eveninva accusato di aver rubato dellealla Rinascente di Milano. La vicenda divenne un caso mediatico e si risolse con l’assoluzione del cantante. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona l’artista ha ripercorso quel momento buio della propria vita. “Lo abbiamo vissuto malissimo” ha spiegato, “perché sarebbegiusto che lo stesso spazio che hanno dato a una presunta cosa venisse poi dedicato alla cosa che non è più presunta, ma è una pulitissima assoluzione totale. E invece no, non c’è stata questa eco. Quando c’è stata l’assoluzione mia nonna si è messa davanti la tv a fare zapping e diceva ‘Mao parla della tua assoluzione!‘. Voleva il mio bene. Mia nonna mi è stata super, i miei colleghi no”. L’interprete ...