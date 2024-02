Ex suora accusa padre Rupnik | «Io abusata e costretta a orge a tre | lui voleva ispirarsi alla Trinità»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) «Il muro di gomma deve cadere».Markoè stato per anni il lorospirituale, si è guadagnato la fiducia delle numerose (almeno venti) vittime manipolando le...

Ex suora accusa padre Rupnik: «Io abusata e costretta a orge a tre, voleva ispirarsi alla Trinità». Scoppia il "Me Too" nella Chiesa: «Un capitolo certamente ancora inesplorato perchè le suore sono restie a parlare e denunciare, tanto sono impaurite dalle conseguenze. Le violenze sono tantissime nella Chiesa. Basti pensare che tempo ...

Due ex suore: “Abusate da Marko Rupnik, che il muro si sgretoli. Siamo tante ma ci chiedono il silenzio”: (Il Fatto Quotidiano) Ne parlano anche altre fonti Nel quinto anniversario del summit sugli abusi sui minori, voluto da Papa Francesco, due ex suore dell’ordine religioso sloveno legato a padre Marko ...

Ci siamo assuefatti persino alla sofferenza dei bambini: Essa peserà sempre. Quella sola lacrima piccolina…» Di lacrime di bambini è pieno il nostro mondo: un’accusa all’ingiustizia profonda della guerra in Ucraina, di quella a Gaza come di tutte le altre.