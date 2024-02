Dentista gratis per i più piccoli? Ecco quali sono i requisiti da rispettare

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Avere a disposizione delle prestazionidalpuò essere davvero utile soprattutto per i piùe grazie a questa associazione è possibile:di cosa si tratta Come in tantissimi sicuramente già sapranno, quando si ha bisogno di una prestazione del, di solito il costo può essere davvero molto elevato ma grazie a questa associazione, almeno per i più, può esserecosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.per i, chi può accedervi? (informazioneoggi.it)Com’è noto, tra le spese più onerose che pesano sul bilancio familiare vi è sicuramente ilma grazie a questa associazione vi è la possibilità ...

Dentisti e il business delle cure in nero: lucrati al fisco 33 milioni di euro. Indagati 47 professionisti: La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a decreti di sequestro preventivo per circa 5 milioni di euro. Scoperto business delle cure in nero ...

Un dentista gratis per chi non se lo può permettere: A Modena un ambulatorio offre cure d'emergenza alle persone indigenti o senza dimora. Un progetto nato con l'impegno dell'associazione "Porta Aperta" ...

Bonus dentista 2024 per le cure gratis o per recuperare una parte dei costi: Un vero e proprio bonus dentista non esiste, ma non mancano le agevolazioni ... programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva (0-14 anni): sono gratuiti dunque i controlli che ...