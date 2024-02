Cina | Antartide | 40ma spedizione termina rilevamento margine di calotta glaciale

Pechino, 07 feb – (Xinhua) – La stazione cinese di Qinling in Antartide , la quinta nazionale di ricerca nel continente, entra in funzione. Agenzia ... (romadailynews)

stazione Qinling , 08 feb – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 6 febbraio 2024, mostra la stazione cinese Qinling in Antartide . Si ... (romadailynews)

Pechino, 21 feb – (Xinhua) – La 40ma spedizione scientifica cinese in Antartide ha completato il rilevamento di un margine della calotta glaciale nel ...

La quinta base cinese in Antartide è un laboratorio strategico: La via della seta è cosparsa di ghiaccio e neve, specialmente da quando, questo mese, la Cina ha aperto la sua quinta stazione di ricerca in Antartide. Gli esperti avvertono che l'espansione delle ...

Antartide, i suoni rivelano segreti di vita sottomarina: I segreti dell'Antartide si possono ascoltare. Ci stanno provando gli scienziati che hanno piazzato nelle profondità marine dell'emisfero sud del globo speciali microfoni per captare i suoni di chi ...

Cina: 40ma spedizione antartica completa rilevamento margine di calotta glaciale: Pechino, 20 feb – (Xinhua) – La 40ma spedizione scientifica cinese in Antartide ha completato il rilevamento di un margine della calotta glaciale nel continente.