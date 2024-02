Capelli lucenti e disciplinati in un solo gesto? Si può | grazie al getto d' aria fredda del phon Ecco come e quando usarla

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il segreto per ottenere un’acconciatura brillante e disciplinata può celarsi nelle funzioni finora inutilizzate dei beauty tool a propria disposizione, tipo il: una tra queste è l’dell’asciuga, spesso inutilizzata ma in grado di assicurare una piega brillante e definita in un(eseguendo i tricks di un esperto. ...

Shampoo naturale: come trovare il più adatto: Ideali per detergere con delicatezza e idratare in profondità, sono tante e differenti le alternative green in grado di lasciare i capelli morbidi e rinforzati ...

“Syrup blonde”, ecco la tonalità di tendenza per la primavera: Tra le celeb spopola un nuovo trend: il "syrup blonde", capelli biondi ma gustosi come uno sciroppo. Ecco perché piace anche alle more ...

Capelli lisci: tagli e styling per averli perfetti. Stile “jap”: Come Annalisa a Sanremo e non solo: le chiome extra lisce tornano di tendenza. I tagli e i trattamenti per mantenere l'aplomb ...