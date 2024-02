Ex Ilva | al via l’amministrazione straordinaria

(Di martedì 20 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione. E’ nominato commissario straordinario Giancarlo Quaranta, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico.Il decreto ministeriale segue l’istanza del 18 febbraio scorso, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ammissione immediata alla procedura di amministrazionedella società Acciaierie d’Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge del 18 gennaio 2024, n. 4. (Disposizioni urgenti in materia di amministrazionedelle imprese di carattere strategico). – Foto: Agenzia Fotogramma ...

Ex Ilva, Spera (Ugl Metalmeccanici):'Bene nomina Commissario straordinario e tempestività governo'.: Giancarlo Quaranta, quale commissario straordinario per la gestione dell'ex Ilva, una scelta di ...

