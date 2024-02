Calcio | Serie A | Torino-Lecce 2-0**

Antonio Conte in tribuna allo Stadio Olimpico Grande Torino, per il match (valevole per la 25esima giornata di campionato) tra i granata di Juric e i giallorossi di D'Aversa. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha indossato la maglia del Lecce dal

Torino, 16 feb. - (Adnkronos) - Il Torino batte 2-0 il Lecce nel primo dei due anticipi del venerdì della 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Di Bellanova al 50' e Zapata all'81' le reti che decidono il match. I salentini giocano in dieci uomini dal 70' per l'espulsione di Pongracic per doppia ammonizione. In classifica i granata salgono al 9° posto con 36 punti, mentre i giallorossi restano fermi in 13/a posizione a quota 24.

