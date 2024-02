Vento a raffiche e forti nevicate in Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Notte difficile per la provincia di Sondrio, dove una violenta perturbazione ha colpito il territorio. La zona maggiormente battuta è quella di Morbegno, dove si sono registrati diversi allagamenti ai piani inferiori delle abitazioni. In tutta la provincia sono stati numerosi gli alberi sradicati, i rami spezzati e i cartelloni pubblicitari fatti volare dalledi, che hanno raggiunto alte velocità. I danni non sono ancora stati quantificati. La situazione si è fatta difficile anche a Piantedo, all’imbocco della provincia di Sondrio e a Civo, che si trova a oltre 700 metri di altezza. Sopra i 1.800 metri si sono registrate, che dovrebbero garantire l’innevamento delle vette per le prossime settimane. C’è da prestare attenzione, perché il rischio valanghe, soprattutto in vista del ritorno del ...