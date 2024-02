Rugby | Gonzalo Quesada | “Questa è una base per costruire il futuro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’esordio ufficiale disulla panchina dell’Italia delcoincide con la sconfitta degli azzurri per 24-27 in casa contro l’Inghilterra nella prima giornata del Sei Nazioni 2024, con la sfida andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma: per l’Italia la consolazione di portare a casa il punto di bonus difensivo. In conferenza stampa il CT dell’Italia,, ha affermato: “Oggi c’è stata grande intensità contro una squadra concreta. È difficile attaccare e risalire il campo quando non hai il pallone, ma volevamo portare l’Inghilterra a giocare la partita che avevamo pianificato di giocare. Oggi sono molto contento della difesa, che non si è mai arresa, anche quando era più facile mollare e lasciar andare“. Il nuovo coach azzurro vede il bicchiere mezzo pieno: ...