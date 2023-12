Videosorveglianza in aree a rischio esplosione e incendio

Leggi su pantareinews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Riccione, 5 Dicembre 2023 – Le telecamere ATEX ExSite Pro PTZ e ExSite Pro IR PTZ a marchio Pelco sono prodotte in Italia, negli stabilimenti vicentini ex-Videotec, lo storico brand italiano ben noto sul mercato internazionale proprio per questo tipo di prodotto e confluito recentemente in Pelco, entrando così nell’ampio ecosistema Safety and Security di Motorola Solutions. Costruite completamente in alluminio, offrono una vista a 360° che consente di coprire ampiee di non perdere alcun dettaglio, anche in situazioni di oscurità totale. Inoltre sono disponibili in versione PTZ, con o senza tecnologia infrarossi (IR). Come tutti i prodotti Pelco, le ExSite Pro sono conformi ai profili ONVIF S, G, T ed M. Le funzionalità chiave di queste telecamere sono: • Resistenza ad ambienti difficili – sicurezza a temperature estreme da -40°c a 60°c (-40°f a 140°f), abbinata a ...