Sport in tv oggi sabato 2 dicembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un ricco menu per loin tv di. Si parte al mattino con la 10km femminile di sci di fondo a Gallivare, prima della gara maschile. Ma anche snowboard cross, combinata nordica, salto con gli sci, fino ad arrivare al biathlon di Ostersund e all’appuntamento di Beaver Creek (con la discesa maschile) per la Coppa del Mondo di sci alpino. A Stavanger invece spazio alla tappa di Coppa del Mondo di pista lunga. Grande attesa poi per il taekwondo con le Grand Prix Finals di Manchester. Poi tanto basket e tanto volley. Ma anche tanto calcio. Occhi puntati sul sorteggio degli Europei, ma anche su Lazio-Cagliari e Milan-Frosinone.Face.

Altre News in Rete:

Zielinski a gennaio può diventare un affare per tanti (Corsport)

Lo scrive il Corriere dello. Ad, seguendo la frenesia del mercato e la scadenza 2024, Piotr Zielinski è un potenziale svincolato, un futuro parametro zero di lusso che fa gola, guarda caso,...

Calendario sport invernali oggi: orari venerdì 1° dicembre, programma, tv, streaming OA Sport

Il dramma di Perinetti: "Mia figlia lottava contro l'anoressia, si è lasciata morire" La Gazzetta dello Sport

Next Gen ATP Finals, oggi la finale Fils-Medjedovic: dove vedere in tv e streaming

Il match in diretta dalle 18 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Chi succederà nell'albo d'oro a Brandon Nakashima, ma soprattutto a fenomeni del tennis come Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas e ...

Milan-Frosinone: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Tra i pali Turati. La partita tra Milan e Frosinone verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky ...