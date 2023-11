Lorenzo Marone autore di “Sono tornato per te” a Capua il Luogo della Lingua incontra i lettori

Leggi su casertanotizie

20 novembre 2023. È nato anella libreria Circolo deidi– Cose d'Interni Libri il Gruppo di Lettura diil. Un Gruppo di Lettura (GdL) è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. Il GdL valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture. Un gruppo di lettura non fa, dunque, letture di gruppo. Si parla di "lettura condivisa" per distinguerla, appunto, dalla lettura di gruppo. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.