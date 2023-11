Diffidati Udinese-Atalanta | i bergamaschi a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) L’fa visita all’per tentare di ripartire in campionato dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. La vittoria sullo Sturm Graz ha restituito il sorriso a Gasperini, che ora non vuole perdere terreno rispetto alle prime della classe. Dopo la sosta, l’dovrà vedersela contro il. Un big match che può ridisegnare i piani alti della classifica e il tecnico bergamasco vuole arrivarci con tutta la rosa a disposizione. Ecco perché Marten De Roon dovrà prestare particolare attenzione durante il match in Friuli. L’olandese è l’unico diffidato in casa bergamasca e un giallo potrebbe costare carissimo indel big match contro i partenopei. SportFace.