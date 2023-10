LIVE – Pontedera-Rimini 2-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ladi, match valido per la ottava giornata del girone C dinavigano nei bassi fondi della classifica e devono in qualche modo uscire dai bassi fondi dellaC. I padroni di casa si trovano infatti all’ultimo posto in classifica senza mai aver vinto ancora. Non messo meglio ilche occupa il sedicesimo posto in classifica e che non riesce ad ingranare. Sportface.it vi farà compagnia con latestuale del match. COME SEGUIRE IL MATCH Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE ...