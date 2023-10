Tre Valli Varesine 2023 | Giulio Ciccone costretto al ritiro per una caduta L’esito degli esami

(Di martedì 3 ottobre 2023) Arrivano brutte notizie dalla Tre, ultima tappa del Trittico Lombardo dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi. Purtroppo, infatti, l’italianoè rimasto coinvolto in unanel corso della discesa del Montello nel nono giro (a circa 40 km dal traguardo) ed è statoa ritirarsi. Subito dopo il nativo di Chieti è stato portato in ospedale per accertamenti. “Purtroppoè stato coinvolto in un incidente e ha dovuto abbandonare la gara. A scopo precauzionale verrà sottoposto a un controllo medico in ospedale per valutare le contusioni riportate”, questo il comunicato della Lidl-Trek, squadra dell’italiano classe 1994, dopo la. In seguito all’ottavo ...

VARESE – Che Tre Valli ragazzi! Un distillato di emozioni per il popolo del ciclismo ai bordi del tracciato e per i tanti che sono arrivati in via Sacco, più volte battezzata dal cornista della corsa ...Agenzia Varese, 3 ott. – Ilan Van Wilder il vince la Tre Valli Varesine, ultima prova del Trittico Lombardo. Il belga si impone davanti all’ecuadoriano Richard Carapaz e al russo Aleksandr Vlasov.