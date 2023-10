Lens-Arsenal | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 ottobre 2023) Riportiamo ledi, match valido per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, e dal quarto uomo Marchetti. VAR e AVAR saranno rispettivamente Valeri e Fabbri. Calcio d’inizio alle 21 allo Stade Bollaert-Delelis di. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Siviglia, ilospiterà davanti ai propri tifosi un’avversaria di livello superiore del calibro dell’. La squadra guidata da Franck Haise, reduce da un avvio di Ligue 1 da dimenticare, pare aver scacciato il periodo di crisi come dimostrato dalle due vittorie consecutive ottenute ai danni di Tolosa e Strasburgo. Nel primo turno di Champions, invece, la magia di Fulgini su ...