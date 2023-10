Francesco | dopo lo choc del rapimento | l’abbraccio della comunità

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa catena di solidarietà ha avuto i suoi effetti e finalmenteha di nuovo il suo cellulare e ladi Solofra è pronto ad abbracciare il giovane. Si tratta del ragazzo diversamente abile he lo scorso agosto è stato brutalmente aggredito alle prime luci dell’alba e derubato dei suoi effetti personali più cari, il cellulare e una valigia trolley. Pocoil vergognoso accadimento, lasi è mobilitata affinchè potesse essere raccolto l’importo necessario per poter ricompare aNigro il cellulare, nonosante il valore affettivo non sarà mai lo stesso, ma comunque per mostrare al ragazzo come non ci sono solo “cattivi” in giro”. Su spinta del concittadino Pasquale De Stefano, è stata avviata una raccolta fondi su gofundme e dallo scorso 13 ...