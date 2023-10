Enorme palla di fuoco nel cielo | il terrore tra la gente

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una scena da film apocalittico ha sconvolto gli abitanti dell’Oxfordshire stasera. Una gigantescadiha illuminato il, tingendolo di sfumature rosse e arancioni. Per alcuni, la forma ricordava inquietantemente quella di un fungo atomico. Tuttavia, le prime informazioni indicano che un fulmine, a causa del maltempo, ha colpito una cisterna a biogas intorno alle 19.30 locali. Decine di migliaia di persone nelle aree di Witney, Burford, Chipping Norton e Milton-under-Wychwood sono state testimoni dell’evento. Hanno riferito di aver sentito un boato potente e di aver visto ilinfuocarsi. Alicia Hale, una grafica residente a Witney, ha raccontato a Repubblica: “A un certo punto è andata via la luce. Le lampadine hanno lampeggiato varie volte”. Freya Ridley-DeMonick, che stava guidando in quel ...