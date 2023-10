Autovelox e Telelaser sulle Strade | Ecco Date e Luoghi dei Controlli

(Di martedì 3 ottobre 2023) Teramo - La sorveglianza delleconrimane attiva in provincia di Teramo, come previsto dalla prefettura. Di seguito, l'elenco deipianificati: Ad Ancarano sulla Sp 57, a Casette e Villa Rozzi, lesono il 6, 12, 17, 23, 25 e 28 del mese. In via Giovanni XXIII oggi, il 7, 10, 14, 19, 21, 26 e 31. Sulla Sp 1 il 5, 11, 13, 18, 20, 24 e 30. In via Massoni, all'innesto con la Sp 1, domani, il 9, 16 e 27. A Bellante sulla Ss 80 tra i km 87 e 90+200, sulla Sp 12, Sp 16 e Sp 262, il 6, 13, 20 e 27. A Camplidella polizia locale sulla Sp 17: a Floriano dal km 9+400, il 6, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 31; sempre a Floriano, tra i km 10+200 e 10+400, il 5, 10 e 16; a Boceto Fonte a Collina dal km 3+600, oggi, il 17 e 30. A ...

A Teramo, l'autovelox della polizia locale sarà posizionato sulla Ss 80 tra i km 79+500 e 82+500, in località Piano d'Accio, tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi.