Sicilia | Marettimo | intervento per una turista friulana infortunata

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Palermo, 2 ott. (Adnkronos) -congiunto di Soccorso Alpino e Speleologicono e 82° Csar dell'Aeronautica Militare per recuperare unarimasta ferita nell'isola di. L'incidente è avvenuto nella zona di punta Troia quando la donna, 69 anni, di Torreano (Udine), in vacanza sull'isola delle Egadi con un gruppo di amici, mentre percorreva un tratto di sentiero particolarmente impegnativo è scivolata procurandosi la sospetta frattura della tibia e del perone. Non essendo più in grado di proseguire, gli amici hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l'del Soccorso Alpino che, per garantire la rapidità del recupero in una zona impervia, ha attivato l'Aeronautica Militare con la quale vige un ...

