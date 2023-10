Sfiducia nella scienza? No | consapevoli dei suoi limiti | la lezione di Weber

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’opera di Maxè percorsa dalla tensione irrisolta tra l’esigenza di scientificità che egli impone al suo discorso, e il riconoscimento deiche la razionalità tipica dellaincontra quando l’uomo si accinge a specificare quali siano i significati ultimi in base ai quali organizzare la propria vita. Ne deriva, da un lato, l’ottimismo scientista dei positivisti, e dall’altro l’acuta consapevolezzaiana che il progresso scientifico degli ultimi secoli costituisce la radice del particolare genere di razionalizzazione che impronta le società dell’Occidente industrializzato. È proprio questa consapevolezza della difficoltà dei tentativi volti a definire in modo preciso la razionalità a renderepiù che mai attuale. Razionalità non solo occidentale Si può immediatamente ...