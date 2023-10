In occasione del Pollo Arrosto Day scopriamo con due chef stellati ed il nutrizionista quali sono gli abbinamenti perfetti per la regina delle carni bianche

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilcon le patate per il 95% degli italiani è il “match perfetto” a tavola. E, a sorpresa, per 3 italiani su 10, è anche il piatto preferito per una cena romantica. Per celebrare la, il 2 ottobre prende il via la 7a edizione delDay.e testimonial, nel corso di eventi e dirette social, si confronteranno sul tema “It’s a perfect match”. ...