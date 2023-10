Atalanta e Juve si annullano | così Milano ora va in fuga

(Adnkronos) – Atalanta e Juventus pareggiano 0-0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023-2024. La Juve sale a 14 ...

... soprattutto in vista del derby del prossimo weekend Una delle notizie a tenere in apprensione la Juventus è l'uscita dal campo di Bremer contro l', soprattutto in vista del derby del ...è già la sesta presenza stagionale per Daniele Chiffi fra tutte le competizioni. L'arbitro padovano ha diretto due partite di Serie A , una di qualificazioni di Champions League e due di Conference, l'...

FINALE Atalanta-Juve 0-0: i bianconeri agganciano il Napoli, dietro alle milanesi La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Juventus 0-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Adesso le valutazioni oscillano come un elettrocardiogramma, anche all’interno della stessa partita, perché la Juventus è talvolta in grado di mostrare incoraggianti progressi tecnico-tattici e, sopra ...La sfida di campionato tra Atalanta e Juventus è stata utile ai bianconeri per valutare ulteriormente 2 giocatori in chiave mercato: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe del porti ...