Venite a vedere la Terra che gira | a Brescia va in scena l' esperimento di Foucault

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il Duomo diha ospitato la riproduzione di una delle più celebri dimostrazioni scientifiche di tutti i tempi: il pendolo di. Nell’anno di BergamoCapitale italiana della cultura 2023 e in occasione della Notte europea dei ricercatori, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha presentato l’che Léonpropose a metà dell‘800, mostrando la rotazione dellaintorno al proprio asse confutando per sempre ogni teoria di tipo geocentrico. L'Il pendolo di 28 chili è stato appeso a 65metri di altezza, alla sommità dlela cupola maggiore. Con il variare del suo piano di oscillazione, il pendolo indica in maniera tangibile il movimento della. “Il punto d’accatto di questo pendolo”, spiega Fausto ...