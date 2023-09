Osimhen segna | due gesti dal campo sorprendono tutti!

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nelle ultime ore a Napoli ha tenuto banco il caso Victor. Lo Stadio Maradona ha accolto a suo modo l’attaccante nigeriano. Victorè l’uomo del momento in casa Napoli. La settimana del centravanti nigeriano non era cominciata nel migliore dei modi. A Bologna, domenica scorsa,aveva lasciato iltra le polemiche. Al momento della sostituzione,ha mostrato tutto il suo disappunto per la decisione di mister Rudi Garcìa. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore e con il risultato ancora sullo 0-0,voleva giocare gli ultimi minuti con due punte. Garcìa non era dello stesso parere e ha scelto di sostituire il numero 9 con Simeone. La situazione sembrava essere rientrata conche ha avuto un lungo colloquio a Castel Volturno ...

Il nigeriano non va sul dischetto dopo l'errore di Bologna,Zielinsky Rigore per il Napoli e stavolta Victornon tira. Nel match contro l'Udinese, il Napoli ottiene un calcio di rigore per un contatto tra Ebosele e Kvaratskhelia. L'arbitro ...Poi nel calderone devono mettersi prestazioni meno performanti ad esempio di Kvara, che nonda marzo e non è decisivo come l'inizio della passata stagione. La reazione dinon è bella, ...

Nel match Napoli-Udinese, Zielinski ha trasformato un rigore ma c'è un retroscena: il pallone era destinato a Osimhen.NAPOLI - Un cenno, uno sguardo, forse anche qualche parola, poi Zielinski dal dischetto al posto di Osimhen e l'1-0 del Napoli sull'Udinese. È successo poco prima del vantaggio azzurro al 19' con tutt ...