Fa uccidere il marito da due sicari | il linguaggio in codice con i killer che l’ha incastrata

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il deus ex machina del piano delittuoso ordito perSalvatore Bramucci è lei: la moglie Elisabetta Bacchio. Per il pool inquirente, carte alla mano, non ci sono dubbi. Omicidio Bramucci, l’agguato nel silenzio delle campagne cimine Sono le 8 del mattino del 7 agosto 2022, quando il silenzio delle campagne cimine viene sconquassato da cinque colpi di pistola. Un agguato premeditato, pianificato nei dettagli, come emerse all’epoca, con un commando ad attendere la preda a pochi passi dalla sua abitazione, sulle strade circondate dai noccioli della Tuscia. Per quel brutale delitto le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Viterbo, coordinati dal sostituto procuratore Massimiliano Siddi, portarono già all’arresto della cognata della vittima, Sabrina Bacchio, e di due romani, Lucio La Pietra e Antonio Bacci, considerati ...

