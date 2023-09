Ex Ilva | Urso commissariato Domani sciopero a Taranto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Oggi alle 13 la infinita vertenza dell’exapproda nuovamente a palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha affidato il delicatissimo dossier Acciaierie d’Italia al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, first appeared on il manifesto.

Tarantini Time Quotidiano “La cassa integrazione perpetua, per giunta senza più nemmeno consultare le parti sociali, non può rappresentare una ...

Roma, 17 lug (Adnkronos) - "Non ci aspettavamo questo ennesimo blitz, si accentra a palazzo Chigi qualsiasi decisione. E' l'ennesima dimostrazione ...

...da Titti i protagonisti di questa vicenda tra i principali responsabili del collasso dell'ex, ... che cosa contenga di preciso e perché sia stato Fitto a portarlo avanti invece del Ministro, ...È una questione pugliese, dicono. Ma quello che sta succedendo attorno all' exdi Taranto sembra invece prima di tutto una questione politica: perché in ballo c'è l'1 per ... Alfrdo) e ...

Ex Ilva, Meloni commissaria Urso: il dossier ora è nella mani di Mantovano. L’allarme di dipendenti e sindaca… la Repubblica

«Tra ArcelorMittal e Raffaele Fitto nuova intesa per l'ex Ilva» Taranto Buonasera

La premier ha deciso di affidare il fascicolo dello stabilimento di Taranto al sottosegretario e al ministro Fitto. Conti in rosso per l’azienda, lo Stato ...TARANTO - "Se confermata, la notizia dell'accordo "a un passo" tra il Ministro Raffaele Fitto e i vertici di ArcelorMittal sarebbe di una gravità inaudita. Del futuro dell'acciaieria non si sa più nul ...