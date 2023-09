Traffico Roma del 26-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto trafficato il grande raccordo anulare con le code in carreggiata interna Dopo la rimozione di un incidente avvenuto tra l’uscita e Cassia bis e Nomentana sempre interno abbiamo code tra Casilina e abbia tu la carreggiata esterna si sta in fila tra Casilina e Nomentana ed anche rallentamenti tra l’uscita per la via Cassia è l’uscita per laFiumicino anche per la presenza di un incidente incidente conin coda su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo anulare alla tangenziale trafficate via di Boccea via Aurelia e laFiumicino rispettivamente dal raccordo in direzione centro città oggi alle 11:30 alle esequie di Stato civili delle ...