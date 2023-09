Sport in tv oggi martedì 26 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) L’ultima settimana di2023 entra nel vivo quest’26, con una giornata abbastanza interessante per loitaliano e internazionale. Prosegue la tournée asiatica dei circuiti ATP e WTA di tennis, senza azzurri impegnati in mattinata almeno a livello di main draw. Ci sarà spazio anche per il ciclismo su strada, con la quarta tappa del Tour de Langkawi e la frazione inaugurale del Giro di Croazia. Nel pomeriggio verranno assegnate le ultime medaglie agli Europei di tiro a volo con le finali delle prove a squadre di trap, mentre la Nazionale italiana di baseball va a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta di ieri contro la Svezia e sfida la Gran Bretagna in un vero e proprio spareggio per superare il turno e accedere ai quarti di finale degli Europei. Grande attesa anche per la seconda uscita ...