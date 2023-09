Secco Suardo | la nuova sede divide il Consiglio Comunale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023) Bergamo. Scontro in aula sulla costruzione di un nuovo edificio a favore del. La realizzazione del polo scolastico di via Europa, secondo l’istanza richiesta dalla Provincia di Bergamo, all’interno del progetto di Porta Sud e con un finanziamento derivante dal PNRR, infiamma ildi Bergamo, con posizione divergenti anche all’interno della maggioranza e veti da parte della minoranza. Nodi Fratelli d’Italia, no della Lega e astensione per Forza Italia, con Gianfranco Ceci che riflette comunque sul valore e sull’utilità dell’iniziativa. Dieci astenuti, tre contrari e diciassette favorevoli. Questo il risultato del voto al suono della campanella. A introdurre la delibera l’assessore alla Riqualificazione Francesco Valesini: “Proponiamo e votiamo la realizzazione di un ...