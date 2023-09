Il pm Sabella e Matteo Messina Denaro | «Non è vero che si è fatto prendere e il suo erede non esiste»

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Il magistrato Alfonsoè oggi giudice al tribunale di Napoli. Ma è stato sostituto procuratore nell’Antimafia di Palermo e durante le sue indagini ha arrestato Giovanni Brusca, Pietro Aglieri e Leoluca Bagarella. E in un’intervista a La Stampa dice che conoggi muore «uno dei tre soggetti in grado di rivelare a questo paese la verità sulle stragi di Capaci e via d’Amelio e su quelle di Firenze, Milano e Roma». Ma non muore un Capo dei Capi, visto che da questo punto di vista «è stato un po’ mitizzato. Peraltro è stata una sua scelta non diventare il numero uno dei Corleonesi». Perché dopo l’arresto di Bagarella ha lasciato il testimone a Giovanni Brusca. E si è «rintanato nel suo territorio a Trapani dove si sentiva realmente protetto. Oltre a stringere un patto di non belligeranza con ...