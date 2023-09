Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 25 09 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Trovo sempre particolarmente divertente vedere persone che, di loro sponte, decidono di partecipare ad un programma televisivo come, scegliendo di mettere in piazza tutti i cavoli propri al mitologico scopo di trovare l’aMMMore (e lo sottolineo, il ‘mitologico‘. Che ormai sarebbe più probabile vedere spuntare Cerbero, in quello studio, che una coppia vera…), e ad un certo punto iniziano a sospettare – se non ad accusare esplicitamente – che qualcun altro sia lì “per le telecaMMMere“. Questa cosa mi spezza ogni volta, vi giuro. E dico ‘ogni volta‘ perché non c’èdove qualcuno lo rinfacci a qualcun altro. Ma non credo di aver mai visto così tanti buoi che si sbattono per dare dei cornuti agli asini ad altri buoi come agli Elios, oh. Perché famo a capisse (cit.): chi DAVVERO disdegna le telecaMMMere – spoiler alert! ...