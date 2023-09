Serie A | i tifosi di 5 squadre non rispettano il minuto di silenzio | le sanzioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la 5ª giornata del campionato diA e sono arrivati anche i provvedimenti del giudice sportivo. L’ultimo turno ha confermato la forza dell’Inter, in grado di guidare la classifica a punteggio pieno. Il Milan si riscatta e vince contro l’Hellas Verona, tonfo della Juventus contro il Sassuolo e solo 0-0 del Napoli. Non svolta la stagione della Lazio, la squadra di Maurizio Sarri non è andata oltre l’1-1 contro il Monza e il club è stato sanzionato per il comportamento deidurante ildiper la morte di Napolitano. Provvedimenti nei confronti di altri 4 club. Leggi anche Lazio Lazio, situazione incandescente: Lazzari convocato dalla societàA, i provvedimenti Il ...