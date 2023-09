Alessandro Barulli, consulente die formatore, presenta il corso "Tecniche del commercio", nuovo percorso formativo di Informare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina,...... della Sicaniasc Revenue &per il turismo; sull'intelligenza artificiale con Sebastiano ...la Direzione generale Italiani all'Estero del ministero Affari esteri e Cooperazione; ...

Marketing internazionale, a Latina corso per accesso ai mercati - Il ... Il Sole 24 ORE

Inflead chiude un round da 1 milione di euro per integrare nuove ... Engage

Roma, 25 set. (askanews) - Alessandro Barulli, consulente di marketing internazionale e formatore, presenta il corso "Tecniche del commercio internazionale", nuovo percorso formativo di Informare, azi ...Si svolgerà a Trento il 5, il 6 e il 7 ottobre e a Bolzano l'8 ottobre "The second Dolomite conference on the global governance of climate change", una conferenza internazionale sul tema del cambiamen ...