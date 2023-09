(Di lunedì 25 settembre 2023) su Tg. La7.it - Slogan, tamburi, striscioni, e una grande catena umana a forun "no" sulla piazza: diverse centinaia di cittadini hannofestato così ail 25 ...

Proteste contro Luca Delfino , conosciuto come il "killer delle fidanzate" . Ieri, 27 luglio, una cinquantina di residenti ha manifestato nel ...

L’inflazione non risparmia nemmeno i detenuti . Ed è proprio per questa ragione che nella serata di lunedì all’interno del carcere di Marassi , a ...

La7.it - Slogan, tamburi, striscioni, e una grande catena umana a formare un "no" sulla piazza: diverse centinaia di cittadini hanno manifestato così ail 25 settembre contro il trasferimento ...Duro scontro in consiglio regionale sul progetto del rigassificatore che dovrebbe sorgere davanti allo specchi acqueo tra Savona e Vado Ligure . Prima della seduta ladi cittadini, comitati e associazioni del territorio contrarie al progetto. Tra le questioni sollevate c'è la distanza dalla costa: secondo la tesi dei contrari sarà a soli 2,8 chilometri ...

Rigassificatore a Vado, proteste a Genova. La Regione respinge la richiesta di stop al progetto. Manifestanti… Il Secolo XIX

Genova, protesta contro il rigassificatore: "Giù le mani dal mare". Toti: "Solo pregiudizi" TGLA7

Per la prima volta la protesta contro il rigassificatore a Vado Ligure è arrivata a Genova in Consiglio regionale, ma l'assemblea ha respinto la richiesta di uno 'stop' al progetto. Alcune centinaia i ...Slogan, tamburi, striscioni, e una grande catena umana a formare un "no" sulla piazza: diverse centinaia di cittadini hanno manifestato così a Genova il 25 settembre contro il trasferimento del ...