Campioni a Ischia per insegnare i valori dello sport ai piccoli

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiazzale delle Alghe adPonte si trasformerà domattina in una palestra a cielo aperto dove quattro celebritàitaliano insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei verima soprattutto cosa vuol dire vivere loattraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni saranno i protagonisti di Banca Generali – Un Campione per Amico, la più importante e longeva manifestazione italiana a carattereivo-educativo, che arriva per la prima volta a. Sarà compito infatti di Adriano, Andrea, Francesco ...

in tutta la Costiera amalfitana, nelle isole die Procida e lungo il litorale ...

"Siamo molto felici di sbarcare per la prima volta a Ischia sostenendo come Banca ormai da dodici anni un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione" – ...