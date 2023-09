Napoli e il retroscena di Garcia su Ostigard | “Aveva chiesto di andare via per un motivo”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 24 settembre 2023) In casaci si continua ad interrogare sul futuro di Rudi. Dopo il pareggio contro il Bologna, la squadra non sembra più essere dalla parte del mister ed il gesto di Osimhen, durante la sostituzione, fa capire che nello spogliatoio il clima non è più così sereno. Intanto, ilè riuscito dopo L'articolo