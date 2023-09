Messina Denaro | altra notte d’emergenza nell’ospedale de L’Aquila

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo la constatazione dell'irreversibiltà delle condizioni di salute di Matteoche non ha più speranze di salvarsi dal tumore al colon, nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila si sta passando un'di emergenza L'articolo proviene da Firenze Post.

Nella notte non ci sono state evoluzioni sullo stato di salute di Matteo Messina Denaro , da venerdì 22 settembre in coma irreversibile e non più ...

Sono trascorse circa 24 ore dalla constatazione dell'irreversibilità delle condizioni di salute del boss di Cosa Nostra Matteo. E nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila ci si prepara per un'altra notte di emergenza. A quanto apprende Ansa , nella cella del nosocomio abruzzese intorno a...L'AQUILA - A circa 24 ore dalla constatazione della irreversibiltà delle condizioni di salute del boss Matteoche non ha più speranze di salvarsi dal tumore al colon, nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila ci si prepara ad un'altra notte di emergenza: ...

Quanto ha influito il cancro sulla cattura di Matteo Messina Denaro: «Senza il tumore non mi avreste preso» Corriere della Sera

Dopo la constatazione dell'irreversibiltà delle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro che non ha più speranze di salvarsi dal tumore al colon, nella cella del reparto per detenuti dell'ospedal ...Il boss stragista in coma irreversibile. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, preparano la tomba DAL NOSTRO INVIATO L’AQUILA — «La mamma è voluta andare a salutarlo per l’ultima volta, ora anche ...