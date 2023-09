F1 oggi tv Gp Giappone 2023 a Suzuka | gli orari e dove vederlo in diretta e in differita Sky | Now e TV8

Leggi su today

(Di domenica 24 settembre 2023) Weekend da non perdere per gli appassionati di F1. Domenica 24 settembre si corre il Gran Premio del, il 16esimo appuntamento del Mondiale di F1. Dopo la vittoria di Carlos Sainz a Singapore, la prima stagionale per la Ferrari che ha interrotto l'egemonia Red Bull, la Rossa si...