Diretta Torino - Roma 1 - 1 | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo la trasferta vittoriosa di Tiraspol in Europa League, lacerca, sei mesi dopo l'ultima volta, il successo esterno anche in campionato. I giallorossi sono impegnati in casa deldi ...

Dopo la trasferta vittoriosa di Tiraspol in Europa League, la Roma cerca, sei mesi dopo l'ultima volta, il successo esterno anche in campionato. I ...

Dopo la trasferta vittoriosa di Tiraspol in Europa League, la Roma cerca, sei mesi dopo l'ultima volta, il successo esterno anche in campionato. I giallorossi sono impegnati in casa deldi Juric, reduce dalla vittoria per 3 - 0 all'Arechi contro la Salernitana. La partita termina 1 - 1 con i gol dei due attaccanti: Lukaku da una parte e Zapata ...Una sfida tra due formazioni che vanno a caccia di conferme che saràdall'arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata. Mourinho e Juric, allenatori di Roma e(AnsaFoto) - ...

Diretta Torino-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Torino - Roma (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

TORINO - José Mourinho commenta il pareggio della Roma in casa del Torino nella 5ª giornata di Serie A. Lo Special One dice la sua ai microfoni delle tv e in conferenza stampa. Premendo il tasto ...47' Palla in area per Belotti, anticipato da Savic in uscita, ha la peggio il Gallo. 46' Belotti in mezzo basso, Schuurs ferma tutto in corner. Allontana la difesa granata, ora tutta nella propria ...