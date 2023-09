Pinamonti a 4 gol | Lautaro Martinez può replicare in Empoli-Inter!

(Di sabato 23 settembre 2023)raggiunge quota 4 gol nella classifica dei capocannonieri grazie alla rete segnata in Sassuolo-Juventus:puòin-Inter. GOL ? C’è ancora tanta strada da fare in questa stagione di Serie A da poco cominciata. Nella classifica capocannonieri, però, Andreaè partito molto forte. Ed è arrivato a quota 4 gol grazie alla rete firmata in Sassuolo-Juventus. È perciò attualmente a un solo gol di distanza da, che ne ha segnati 5. L’argentino proverà a sfruttare già l’occasione in-Inter per allungare! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

REGGIO EMILIA - La Juventus cade in casa del Sassuolo, i neroverdi vincono 4 - 2 al termine di una partita incredibile. In, Berardi, Laurentiè e Chiesa, decisive anche le autoreti di Vina e Gatti. Prima sconfitta per gli uomini di Allegri, impegnati nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Gli emiliani, ...Al 74' Allegri manda in campo Moise Kean al posto di Vlahovic ma ildel pareggio lo trova con Chiesa che calcia di destro in area al 77': Sassuolo 2, Juventus 2. Al minuto 81 Andrea...

Berardi e Pinamonti, con l’autogol di Gatti nel finale. Gara piena di errori per i bianconeri, che fanno così un passo indietro dopo la convincente vittoria sulla Lazio di settimana scorsa. The post ...Anche lui è stato chiacchierato, magari pensava di essere all’apice perché aveva fatto più gol di quanti mai fatti in carriera l’anno scorso. E invece è un ragazzo che va accompagnato, aiutato, non ha ...